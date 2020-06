Scuola, Fontana: "Linee guida irricevibili, autonomia soluzione"

Foto Fotogramma

Le linee guida del Governo sono "irricevibili" e "l'autonomia, anche nel settore della scuola, è la soluzione". Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Sulla scuola il Governo mi lascia perplesso, non prende decisioni, non si assume le responsabilita' costituzionali del compito, si limita nell'incertezza ad un confronto con le Regioni".

Ieri sera, spiega, "ho avuto l'ennesimo incontro in videoconferenza con il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina e, oggi pomeriggio, ne avremo un altro per fare il punto sulle proposte avanzate dalle Regioni. Le linee guida presentate dal ministro qualche giorno fa non erano ricevibili e quindi, insieme agli altri governatori, abbiamo dato le nostre controproposte sperando che si concretizzi a livello centrale una linea programmatica risolutoria".

Secondo il governatore, "non possiamo continuare a lasciare le famiglie, gli insegnanti e gli studenti nell'incertezza scolastica del domani perché i danni al Paese sono irreparabili".

