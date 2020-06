Sgarbi come il Cristo di Raffaello: "Mi hanno solo spostato"/Guarda

"Mi volevano deporre, ma mi hanno solo momentaneamente spostato". Vittorio Sgarbi come un quadro di Raffaello. Il parlamentare e critico d'arte, protagonista alla Camera, sceglie un meme per riassumere la giornata turbolenta. Sgarbi, espulso dalla vicepresidente Mara Carfagna, è stato portato fuori dall'Aula di peso. Sul web, qualcuno lo ha paragonato la scena a quella dipinta da Raffaello nel Trasporto del Cristo morto. Un paragone che Sgarbi, a giudicare dal post pubblicato su Facebook, ha gradito.



"Io non appartengo alla categoria dei pavidi, dei vigliacchi, dei tornacontisti. Dico quel che penso. E ci metto sempre la faccia. Sto in Parlamento a testa alta. Chi oggi mi attacca ignobilmente è solo perché ricordo loro cosa sono, cosa sono stati, come hanno ottenuto quei posti e come verranno ricordati. Ricordatevene pure voi", ha aggiunto poi in un altro messaggio.