Salvini: "Portino Mes in Parlamento e si voti"

(Afp)

"Portino in Aula un voto sul Mes e vedremo il Parlamento italiano che è sovrano come voterà. Penso che la maggioranza sia assolutamente a favore dell'interesse nazionale e quindi contro il Mes. Portino il Mes in Parlamento e vediamo come vota il Parlamento". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando a Castel Volturno.