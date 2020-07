Forza Italia 'bacchetta' la Lega: "Legga bene Berlusconi"

Afp

''Invitiamo le 'fonti della Lega' a leggere il testo delle interviste senza fermarsi ai titoli. Se l’avessero fatto, avrebbero scoperto che il presidente Berlusconi non si è mai detto a favore di un governo di unità nazionale, ma, al contrario, ritiene che 'non esistono le condizioni' e che qualunque decisione andrebbe comunque 'verificata con gli alleati'". Lo precisano fonti di Forza Italia che aggiungono: ''Lo stesso dicasi sull’utilizzo dei fondi Mes che Forza Italia considera irrinunciabile, perché è senza condizioni, consente all’Italia di risparmiare, e che rappresenta l’unico tema sul quale, come recita l’intervista, 'abbiamo opinioni diverse dai nostri alleati'".

Il lavoro tra i leader di Forza Italia, Lega e Fdi, assicurano le stesse fonti, "prosegue in modo proficuo e non si interromperà certo per questo scivolone".