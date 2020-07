Lega a Berlusconi: "Nuova maggioranza? Elezioni via maestra"

Fotogramma

"La via maestra sono le elezioni". Così fonti della Lega replicano all'intervista a La Repubblica di Silvio Berlusconi in cui il Cav ipotizza l'appoggio di Fi a maggioranze diverse in Parlamento. "Mandare a casa un governo che blocca tutto è vitale per il futuro dell’Italia, certo sul Mes - precisano le stesse fonti - la posizione di Forza Italia è contro l’interesse nazionale italiano".