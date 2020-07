Salvini: "Minacce da Ambasciata cinese, non mi fanno paura"

Afp

"Ieri abbiamo manifestato davanti l'Ambasciata cinese e oggi l'Ambasciata cinese ha reagito con delle minacce, non mi mette paura qualche diplomatico...". Così il leader della Lega Matteo Salvini, intervistato da Radio Radicale, commenta la nota della diplomazia cinese in Italia riguardo al flash mob della Lega in solidarietà con i cittadini in protesta di Hong Kong.