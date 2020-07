Scuola, 300 milioni a istituti paritari. M5S: "Amareggiati"

(Fotogramma)

"In commissione Bilancio è da poco stato approvato un emendamento della Lega al Decreto Rilancio grazie al quale saranno assegnati alle scuole paritarie 300milioni di euro. Un passo avanti importante nella direzione di un sostegno adeguato al sistema scolastico non statale. La battaglia continua. Nostro obiettivo è vincere un certo pregiudizio ideologico, in seno al governo e alla maggioranza, che fino ad oggi ha negato aiuti adeguati a 12mila istituti, quasi 160mila insegnanti e quasi un milione di studenti. La scuola deve essere autenticamente libera e sussidiaria". Così il deputato Lorenzo Fontana, vicesegretario federale della Lega.

"Alla fine i soldi destinati alle scuole paritarie per l’emergenza Covid sono 300 milioni di euro. 165 destinati alle scuole per i bambini da 0 a 6 anni, 120 per primarie secondarie con innalzamento dell’età fino ai 18 anni (prima era fino ai 16) e 15 milioni destinati alle Regioni che provvederanno alla ripartizione", spiega Maurizio Lupi, presidente di Noi con l’Italia. "È un risultato importante, frutto di un lavoro fatto insieme tra maggioranza e opposizione, che supera vecchi pregiudizi ideologici e riconosce il ruolo e l’importanza di queste scuole che svolgono una funzione pubblica con un contributo decisivo per il nostro Paese nell'educazione dei giovani e nel servizio alle famiglie. L’approvazione dell’emendamento al decreto Rilancio che stanzia queste risorse è un fatto concreto che aiuta molte scuole a superare le difficoltà sopraggiunte con l’emergenza Covid e a scongiurare il rischio di chiusura", aggiunge.

"Sulle paritarie, alla fine, ha prevalso il buonsenso: raddoppiano i fondi per asili e istituti", dicono Gabriele Toccafondi, Daniela Sbrollini e Michele Anzaldi, componenti di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera e al Senato. "Grazie a Italia Viva - spiegano - che ci ha sempre creduto, investito e lottato, spiegando, evidenziando argomentazioni e ragioni, arriva una splendida notizia: raddoppiano i fondi per asili e scuole paritarie. Si tratta di 300 milioni che permetteranno di aiutare 12mila realtà, 900mila famiglie, 180mila dipendenti. Per la prima volta (quasi) tutti i partiti sostengono la libertà di scelta educativa".

"Dopo questi ulteriori 150 milioni di aumento,100 al percorso dell’infanzia e 50 per le scuole, previsti da un emendamento al Dl Rilancio, arriveranno complessivamente 180 milioni alle scuole dell’infanzia (0-6 anni) e 120 milioni alle scuole paritarie", concludono i tre esponenti di Iv.

Nella maggioranza, spicca la posizione critica di Gianluca Vacca, deputato del MoVimento 5 Stelle e capogruppo in commissione Cultura. "Siamo molto amareggiati per quel che è avvenuto in Commissione Bilancio dove pezzi di maggioranza e opposizione si sono accordati per un emendamento al dl Rilancio, che stanzia ulteriori 150milioni per le scuole paritarie. In queste settimane ci siamo opposti a questa linea - evidenziando come fossimo disposti ad un dialogo costruttivo soltanto per la fascia d'età 0-6, tenendo conto della tutela dei lavoratori a seguito dell'emergenza dovuta al Covid- e rimarchiamo oggi, ancora una volta, come il MoVimento 5 Stelle sia per la scuola pubblica e statale, secondo i dettami della Costituzione", dice.

"In tal senso ricordiamo l'impegno per il miliardo aggiuntivo (5,6 in totale) ottenuto dalla ministra Azzolina per la riapertura in sicurezza delle scuole a settembre. Va precisato -aggiunge Vacca - che questi 150 milioni sono, in gran parte, in quota alle opposizioni che hanno stabilito di concentrare queste risorse a disposizione sulle scuole paritarie. Solo per questo motivo è passato l'emendamento. Noi, come M5s, siamo riusciti a far sì che questi fondi fossero in larga parte messi per la fascia di età 0-6: è una differenza importante perché questa fascia riguarda un servizio socio-educativo che comprende scuole comunali, asili e nidi", conclude Vacca.