Meloni: "Dl Semplificazioni? Un testo che non c'è"

Fotogramma

"Dl Semplificazione: dal governo e da Conte l'ennesima conferenza stampa fiume per presentare un testo che ancora non c'è. La versione definitiva non è pronta e per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale bisogna attendere un numero indefinito di giorni. L'unica certezza è che il testo supererà le 100 pagine. La farsa continua...". Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia.