Campania, candidata M5S: "Centrodestra disperato se mette dinosauri col fondotinta"

(Fotogramma)

"Mi rendo conto che il centrodestra è veramente disperato se pensa a mettere dinosauri col fondotinta come capolista e parlamentari all'interno delle liste come portavoti". Lo ha detto Valeria Ciarambino, candidata presidente della Regione Campania per il Movimento 5 Stelle. "Sappiamo bene - ha aggiunto - che queste persone all'indomani delle elezioni si dimetteranno per lasciare il posto ad illustri sconosciuti".

Ciarambino va all'attacco anche di De Luca e Caldoro, "li chiamo i Vanna Marchi in versione maschile della politica, persone che hanno avuto già l'opportunità di governare questa terra e che non hanno risollevato di un millimetro dal baratro questa regione. L'unico boom che sento non è quello economico, ma è quello delle sparate di questi personaggi" ha detto la candidata M5S. "Siamo ultimi nei servizi essenziali in tutte le classifiche europee - ha evidenziato - e loro continuano a spararla grossa. Noi puntiamo su proposte concrete e realizzabili: sul lavoro, sulla casa, sul diritto alla salute, sull'ambiente. De Luca dice che vuole portare la Campania ai livelli della Baviera, peccato che la Baviera abbia una disoccupazione del 4% mentre la Campania ha una disoccupazione che è doppia di quella italiana. Oggi per disoccupazione giovanile dietro di noi ci sono soltanto regioni marocchine o delle Antille francesi".

"I sondaggi ci dicono che il Movimento 5 Stelle è la prima forza politica della regione, ed è una fiducia che ci siamo conquistati coi fatti e con il lavoro svolto in questi 5 anni, e ci dicono anche che Caldoro sarebbe dietro il candidato presidente del M5S. Questo per noi è il punto di partenza per prendere la rincorsa per puntare in alto" ha detto la candidata M5S.

Alla domanda dei cronisti se ci saranno altre liste a sostegno della sua candidatura oltre a quella dei Cinque Stelle, Ciarambino ha risposto che "in questo momento c'è l'unica lista del M5S anche se siamo stati contattati da tante realtà che ci dicono che ci appoggeranno. Non credo ci saranno alleanze, ma ci saranno tanti che non si riconoscono nel centrodestra o nel centrosinistra e che sceglieranno di appoggiare il Movimento 5 Stelle. Non mi piace dire che siamo da soli, sento che al nostro fianco ci sono tantissimi cittadini e io punto ad allargare questa alleanza con i cittadini. Sono certa - ha concluso - che la maggioranza dei cittadini di questa terra è stanca di chi ha già dato prova di sé avendo governato malamente questa regione, adesso è tempo di cambiare pagina".