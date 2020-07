Razzi: "Da solo valgo il 2%, con me Forza Italia non affonderebbe"

(Fotogramma)

"Seguo alla lettera gli insegnamenti di Berlusconi di una volta. E invece ora Forza Italia è affondata... Un sacco di gente m'ha chiamato dicendo: 'Senatore, se lei non è candidato non voto'. Potevo portare pure un 2 per cento in più al partito e invece ci hanno rinunciato, ora cadranno sempre più in basso". Lo dice Antonio Razzi a Il Fatto Quotidiano.

"Qui non chiama nessuno ed è un peccato perché se fossi eletto io non mi farei li cazzi mia, lavorerei per il Paese come ho sempre fatto. Dei Responsabili ci sarà sempre bisogno. Fanno tutti finta di andarsene restando nel Misto poi al momento giusto aiutano il governo. A casa non ci vuole andare nessuno, alla fine faranno carte false per rimanere lì", sostiene Razzi.