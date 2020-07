Renzi: "Voto su Salvini? Vediamo carte e poi decidiamo"

(Fotogramma)

"Non vedo problemi sulla maggioranza assoluta in Senato. Su Salvini: noi leggiamo le carte e poi decidiamo . Si chiama garantismo e noi siamo seri. Mi colpisce che ora anche altri scoprono il garantismo: la Lega su Fontana e il m5s su Casalino", lo ha detto Matteo Renzi, durante la presentazione del libro “La mossa del cavallo” a Livorno, soffermandosi sul voto in programma al Senato per il caso Open Arms che coinvolge Matteo Salvini.

"La Bicamerale? Folle: ma le sembra ce ne siano poche ? Inutile fare task force e commissioni: decidiamo dove mettere le risorse e diamoli subito ad artigiani , commercianti e a chi deve tornare a lavorare", ha detto commentando l'ipotesi di una task force per la gestione delle risorse del Recovery Fund. "Si fanno dieci giorni di discussione in Parlamento , ad agosto si decide e da settembre si spende. I grillini invece pensano che il parlamento sia solo il. luogo dove si mettono i like: io dico no alle commissioni e si al dibattito in Parlamento. Questa si chiama serietà".