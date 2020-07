Berlusconi avverte Conte: "Sostegno su scostamento non è scontato"

(Fotogramma)

"I nostri gruppi parlamentari sono stati invitati a votare un nuovo scostamento di bilancio: sbagliano a dare per scontato il nostro sostegno". Silvio Berlusconi partecipa in videoconferenza alla riunione con i governatori azzurri organizzata dalla Forza Italia Web School promossa da Alessandro Cattaneo. Il Cav avverte il governo Conte che il voto favorevole di Fi al terzo scostamento di bilancio, atteso per domani, non è scontato. Il partito azzurro, insomma, dice chiaramente il suo leader, in sintonia con gli alleati di centrodestra, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, non è disposto a dare il suo appoggio a scatola chiusa e pone dei 'paletti' alla maggioranza giallorossa: ''Abbiamo avanzato una serie di proposte: un 'semestre bianco' fiscale con rinvio delle scadenze a fine anno e l’azzeramento delle sanzioni per chi non ha potuto pagare la rata di luglio, la proroga della cassa integrazione". "Abbiamo chiesto - ricorda Berlusconi - sostegno a fondo perduto per turismo, made in Italy, agricoltura e commercio e la reintroduzione almeno temporanea dei voucher per il lavoro stagionale nel turismo e nell’agricoltura. Vediamo se accoglieranno queste indicazioni, che sono fondamentali per la sopravvivenza del sistema economico".