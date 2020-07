Decreti Sicurezza, vertice Lamorgese-maggioranza per modifiche

(Foto Fotogramma)

E' stato fissato per giovedì alle 19.45, a quanto apprende l'Adnkronos, il nuovo vertice tra il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e gli esponenti della maggioranze per le modifiche ai dl sicurezza firmati dall'ex titolare del Viminale Matteo Salvini. L'ultimo incontro si era tenuto il 14 luglio scorso e in quell'occasione il ministro aveva portato una seconda bozza in cui aveva recepito alcune delle proposte che le altre forze politiche avevano avanzato. Giovedì riprenderà la discussione per arrivare a un testo definitivo.