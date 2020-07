Open Arms, padre Zanotelli esulta: "Nessuno vuole testa Salvini ma trionfa legalità"

(Fotogramma)

"Non cerco la testa di nessuno tantomeno quella di Salvini ma il Senato così votando dimostra che vuole stare dalla parte della legalità". Padre Alex Zanotelli, da sempre contrario alle politiche migratorie della Lega e del suo segretario, interpellato dall’Adnkronos, dà voce alla sua soddisfazione per la decisione del Senato che ha dato l’ok a procedere nei confronti di Salvini per la vicenda della Open Arms.

Il missionario pacifista riflette quindi sulle parole di Salvini in Aula stamani a proposito dei figli e delle spiegazioni che dovrà dar loro: "Il fatto è che i figli credo gli chiederanno come mai si è comportato con disumanità: un uomo con un po' di cuore non avrebbe lasciato in mare tante persone disperate".

Tornando al voto, padre Zanotelli dice: "E' giusto che il popolo italiano sappia cosa è illegale e cosa non lo è diversamente ognuno che arriva al governo fa come gli pare; anche se noto con amarezza che le politiche migratorie non sono cambiate".