È nato Filippo, secondo figlio di Di Battista

(Fotogramma)

"È nato Filippo! La mamma è stata mitica e sta benone. Filippo è nato ascoltando Sweetest Thing degli U2. Un ottimo inizio direi!". Lo scrive su Facebook Alessandro Di Battista, annunciando la nascita del suo secondogenito nel giorno in cui l'ex deputato M5S festeggia il compleanno. A corredo del post, una foto che ritrae Di Battista all'Ospedale di Pescara assieme alla compagna: "Grazie a Sahra per questo regalo di compleanno davvero unico", scrive ancora l'esponente grillino, che aggiunge: "Grazie a tutti per gli auguri che mi avete fatto. Sarà l'ultima volta del resto che festeggio un compleanno mio".