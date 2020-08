Di Maio: "Autorizzo l'Inps a rendere pubblici i miei dati"

(Afp)

"Ho firmato la dichiarazione per autorizzare l’Inps a rendere pubblici i miei dati. Io non ho nulla da nascondere. E nessun rappresentante delle istituzioni può pensare di nascondersi dietro al diritto alla privacy quando di mezzo c’è l’interesse pubblico". Lo scrive in un post su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ribadendo che sul caso dei deputati che hanno incassato il bonus dell'Inps "serve trasparenza, la massima trasparenza".

"Sono passati due giorni dallo scandalo del bonus di 600 euro per le partite Iva preso da alcuni parlamentari della Repubblica. E ancora questi parlamentari non hanno avuto il coraggio di rivelarsi, di metterci la faccia", denuncia Di Maio, secondo cui "queste persone non sono all’altezza del ruolo che oggi ricoprono. Non possono pensare di rappresentare i cittadini italiani quando in verità hanno sfruttato le loro difficoltà per interessi personali".

"Sto vedendo che da alcune forze politiche non c’è stata una presa di posizione netta. È preoccupante il silenzio di alcuni, bene invece la presa di posizione delle forze di governo - conclude - La proposta di Vito Crimi di rinunciare alla privacy dovrebbe essere condivisa da tutti. I cittadini meritano rispetto e devono sapere la verità".