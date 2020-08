Zingaretti: "Voto 5S positivo, alleati non avversari"

Fotogramma

Il voto degli iscritti M5S sulle alleanze "è un fatto positivo. Siamo una alleanza tra forze diverse ma per governare bisogna essere alleati, non avversari. Che si riesca a fare insieme percorsi comuni penso sia un fatto molto positivo". Lo ha detto Nicola Zingaretti a Orbetello.

"Non c'è nessun patto, a me fa molto piacere che c'è una evoluzione della situazione politica. Noi siamo e rimaniamo una alleanza tra forze politiche diverse ma se questa alleanza è più unita è un bene per gli italiani e le italiane, vorrà dire meno polemiche, furbizie, sgambetti e più collaborazione, concretezza e velocità. Questo è quello che il Pd auspica da tempo", ha aggiunto il segretario dem.