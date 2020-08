'Dopo il Covid. #quellicheripartono', talk show live al Meeting di Rimini /Video

Continuano gli appuntamenti del Talk show live a cura della Fondazione per la Sussidiarietà, ASviS, Symbola e CDP, intitolato “Dopo il Covid. #quellicheripartono”.

In questa puntata si cerca di capire come affrontare le nuove sfide e cambiare un modello di sviluppo in crisi già prima del Covid-19. C'è una evidente urgenza di raggiungere una crescita inclusiva, equa e sostenibile. Serve un nuovo modello che contrasti le disuguaglianze in tutte le sue forme e manifestazioni attraverso una ridefinizione delle priorità della spesa pubblica, soprattutto per ridurre la disparità di accesso alle opportunità e una rimodulazione delle imposte e delle politiche fiscali per ridurre le disuguaglianze di reddito e di ricchezza intra e intergenerazionale.

La discussione è animata dai contributi di: Stefano Barrese, Responsabile della divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo; Luigi Campiglio, Economista, Università Cattolica del Sacro Cuore; Giuseppe Folloni, Economista, Università di Trento; Franca Maino, Direttrice del Laboratorio Percorsi di Secondo Welfare e ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche Università degli Studi di Milano e Alberto Mingardi, Direttore dell'Istituto Bruno Leoni e Lucrezia Reichlin, Economista.

Per seguire tutti gli appuntamenti del Meeting clicca qui