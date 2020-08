Renzi sfida Salvini: "Dibattito in tv sulla Toscana"

(Fotogramma)

''Noi non abbiamo difficoltà a parlare con Salvini. Se c'è una tv privata, una radio privata, io sono pronto". Matteo Renzi è a Firenze, tappa del suo tour elettorale per le regionali in Toscana. Il leader di Italia Viva è pronto a sfidare in tv l'altro Matteo, il numero uno del Carroccio: ''Sono a sua disposizione per parlare di Toscana''.

Nella tappa ad Arezzo, invece, Renzi tocca un altro tema. “Dopo le assoluzioni su il sindaco di Arezzo dovrebbe chiedere scusa su banca Etruria per le dichiarazioni che fece. In italia c’è un grande problema sulle banche, in parte risolto con la riforma delle popolari, ma se pensi che massacrare una famiglia possa risolvere le cose, allora stai facendo il populista", dice.

Alla sfida tv a Salvini, replica Susanna Ceccardi, candidata del centrodestra alla presidenza della Toscana. "Renzi se ne faccia una ragione: le elezioni regionali in Toscana sono un confronto tra la sottoscritta e il candidato Giani, che da quasi due mesi rifugge qualsiasi occasione di dibattito con me. Renzi vuol forse sostituire Giani nei confronti perché non lo ritiene all'altezza? Ringraziamo comunque il leader di Italia Viva per l’attenzione: auspicare una discussione con un avversario politico e un moderatore significa essere almeno in tre. Più o meno come i suoi elettori", scrive Ceccardi su Facebook.