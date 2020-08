Migranti, mercoledì incontro Conte-Musumeci

Foto Fotogramma

L’emergenza migranti in Sicilia sarà al centro di un incontro fissato per mercoledì a Roma, a Palazzo Chigi, tra il premier Conte ed il governatore della Sicilia. Lo ha comunicato poco fa lo stesso presidente del Consiglio nel corso di un colloquio telefonico con il presidente della Regione siciliana. All’incontro, che sarà tecnico-operativo, saranno invitati alcuni ministri, l’assessore regionale alla Salute ed i sindaci siciliani delle aree maggiormente interessate al fenomeno migratorio. "Apprezzo che il presidente Conte abbia voluto raccogliere l’invito che gli ho rivolto ieri per un confronto. Al governo centrale porteremo le ragioni che hanno animato e continuano ad animare il nostro impegno, per dare finalmente una priorità a questo infinito calvario".