Covid, Meloni: "Vogliamo pubblicazione di tutti gli atti del Cts"

"Politicamente queste informazioni non possono passare sotto traccia. Abbiamo già depositato una mozione, che proporremo anche al centrodestra unito, perché vogliamo la pubblicazione del 100% degli atti del Comitato tecnico scientifico. L'opacità con la quale il governo ha gestito questa vicenda, per poter, di volta in volta, aggiustare il tiro per un utilizzo politico del Covid, è assolutamente intollerabile. Vogliamo avere tutte le informazioni di cui era a conoscenza il governo". Lo dice la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, a margine del comizio di Trento.

"L'informazione dei documenti della fondazione Kessler -aggiunge-, che mettevano in guardia il governo, mentre il Pd diceva che l'unico virus era il razzismo e Zingaretti abbracciava i cinesi, dimostra che l'esecutivo ha sottovaluto drammaticamente, in una prima fase, quello che poi è accaduto", conclude Meloni.