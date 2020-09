Roma, Meloni: "E' tagliata fuori da tutto con complicità governo"

(Foto Fotogramma)

"Senza fare campanilismi, ogni risultato che ottiene l'Italia è una vittoria. E' per questo che anche noi abbiamo sostenuto la candidatura di Milano ad ospitare il Tribunale europeo dei brevetti, però bisogna considerare l'equilibrio generale e capire in questo contesto qual è il ruolo di Roma che rischia di essere la grande dimenticata". Lo dice Giorgia Meloni, leader Fdi, a 'Il Messaggero'.

"La Capitale -sottolinea- è assente da ogni partita per colpa di un sindaco inadeguato al suo ruolo e che ha fatto piombare la città nell'immobilismo assoluto. La Roma governata dai Cinquestelle è paralizzata, non attrae investimenti e non ha alcuna visione di sviluppo". La città, insomma, "è tagliata fuori da tutto, con la complicità del governo giallorosso".

Per Meloni, Raggi e Zingaretti "hanno altro a cui pensare", essendo preoccupati "più dalle loro sorti personali che del bene della città" mentre il segretario del Pd "è ben felice di assistere al tracollo grillino a Roma, pensando che questo possa ottenere un vantaggio per il suo partito".