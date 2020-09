Dl semplificazioni, via libera della Camera con 214 sì

(Fotogramma)

La Camera ha approvato il Dl semplificazioni, già approvato al Senato, con 214 sì e 149 no.

Tra i no, dichiarati in aula poco prima della votazione, quello di quattro deputati del M5s: si tratta di Andrea Colletti, Fabio Berardini, Elisa Siragusa e Marco Rizzone. Secondo i tabulati, inoltre, 45 deputati M5S non hanno partecipato al voto e 31 risultano in missione.

Nei giorni scorsi nelle chat grilline si erano registrate tensioni, con molti parlamentari sul piede di guerra, pronti a disertare il voto. "Se fossimo stati all'opposizione - ha detto in Aula Colletti annunciando il suo no - avremmo fatto manifestazioni e bloccato le Aule per bloccare questo provvedimento. Faccio appello ai colleghi di prendere coraggio e tornare quello che eravamo". Subito dopo è intervenuto Berardini: "Per non tradire i valori che hanno sempre contraddistinto il M5S, il mio voto è assolutamente contrario".