Zingaretti: "Saviano? Argomenti finiti se si passa a insulti"

Fotogramma

"Decine di migliaia di donne e di uomini che stanno difendendo la democrazia italiana contro le destre di Salvini e Meloni meritano rispetto e hanno il rispetto degli italiani. Il Pd, in molte regioni, forse risulterà il primo partito politico italiano. Anche per Saviano, difendo il diritto di esprimere le proprie opinioni, sono per la libertà di espressione ma quando si passa agli insulti vuol dire che gli argomenti sono finiti e per farsi notare si passa a questi strumenti". Lo dice Nicola Zingaretti a SkyTg24.