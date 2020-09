Calenda a Zingaretti: "Perché continuare a prendere calci da Grillo&co?"

Immagine di repertorio (Adnkronos)

"Io davvero, Nicola Zingaretti, non capisco il senso di continuare a prendere calci nel sedere da Beppe Grillo e compagni. Mah". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda postando una dichiarazione di Grillo in cui il leader M5S dice che 'la sinistra ha poche idee, la destra non ne ha. Noi ne abbiamo qualcuna'.