Conte: "Proteste a scuola di mio figlio? Spero sia entrato"

Le proteste all’istituto romano dove studia il figlio di Niccoló? “Mio figlio é andato a scuola, io stamani l’ho accompagnato all’ultimo miglio, poi va da solo... e spero sia entrato”. Così il premier Giuseppe Conte, con un sorriso, risponde a una domanda dei cronisti sulle proteste dei genitori che stanno animando la scuola nel quartiere Prati dove studia il figlio 12enne.

Stamattina il presidente del Consiglio ha fatto capolino in un istituto della periferia romana, tra Tor Bella Monaca e Torre Angela: si tratta dell’istituto comprensivo di via Poseidone, in uno dei quartieri tra i più complessi della capitale.