Renzi: "Salvini vuole patrimoniale? E' impazzito"

(Fotogramma)

"Salvini getta la maschera. Lui non vuole i soldi dell’Europa: preferisce prendere i soldi dai risparmiatori italiani. Cioè la Lega non vuole il Mes e vuole la patrimoniale? Salvini mi sembra impazzito. Noi vogliamo i soldi dall’Europa, non tassare ancora gli italiani". Lo scrive Matteo Renzi su twitter, dopo le dichiarazioni di Matteo Salvini.

Sulla stessa linea le parole di Luigi Marattin, deputato di Italia Viva e presidente della Commissione Finanze. "Ne deduco che ai risparmiatori italiani, invece, il prestito non lo vuole restituire. Vale a dire, vuole espropriare gli italiani dei loro risparmi. In effetti per uno che ha iniziato con i comunisti padani, non è poi così tanto una sorpresa", twitta il parlamentare.