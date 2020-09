Salvini a Genova, tensione tra contestatori e polizia

Fotogramma

Momenti di tensione questa sera in via Vernazza a Genova a poca distanza da Largo XXII Ottobre dove il leader della Lega Matteo Salvini stava tenendo il comizio conclusivo della campagna elettorale dell'attuale governatore Ligure Giovanni Toti. Un contestatore, che era riuscito ad eludere la barriera di controllo delle forze dell'ordine e a raggiungere l'area adibita la manifestazione del centrodestra, è stato allontanato dai funzionari di polizia dopo aver urlato "buffone" all'indirizzo del leader del Carroccio che in quel momento parlava sul palco. Accompagnato oltre il cordone di sicurezza, difeso dai poliziotti in assetto antisommossa, si è consumato un breve tafferuglio tra manifestanti e forze dell'ordine poi la situazione è tornata alla calma.