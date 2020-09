M5S, Crimi: "Capo politico, organo collegiale o stati generali subito"

(Fotogramma)

"Stasera vi porrò davanti agli scenari possibili e su quelli vi chiedo di riflettere". Così il capo politico Vito Crimi, prendendo la parola durante l'assemblea M5S convocata per fare il punto sugli stati generali e sulla riorganizzazione del Movimento 5 Stelle. La prima possibilità illustrata dal reggente pentastellato con tanto di slide, a quanto apprende l'Adnkronos, prevede una votazione immediata su Rousseau sul nuovo capo politico. L'alternativa è quella di scegliere un organo collegiale, una sorta di segreteria politica: anche questa opzione passerebbe per un voto sulla piattaforma M5S. Il terzo scenario: svolgimento degli stati generali subito, guidati da una commissione composta da parlamentari, europarlamentari, consiglieri regionali e portavoce comunali (sindaci o consiglieri).

Intanto, a quanto apprende l'Adnkronos, lunedì pomeriggio si terrà una riunione tra Crimi, il capodelegazione al governo per il Movimento, Alfonso Bonafede, e i ministri e i viceministri grillini. La location non è ancora stata definita, non è escluso che la riunione si tenga addirittura fuori Roma. Per ora l'appuntamento è orientativamente alle 16, ma la riunione potrebbe protrarsi fino al dopocena.