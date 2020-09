Superbonus, Conte: "Vogliamo estenderlo oltre il 2021"

Fotogramma

"Con il superbonus edilizio al 110% diventa concreta la possibilità di produrre lavoro e occupazione nel settore dell'edilizia perseguendo però l'obiettivo dell'efficientamento energetico, dell'adeguamento sismico delle abitazioni. Intendiamo estendere questo strumento anche oltre il 2021". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un videomessaggio trasmesso all'evento "Insieme per ricostruire - Proposte oltre l'emergenza", organizzato dall'Osservatorio "Riparte l'Italia" a Bologna. "Con il Recovery Plan - ha proseguito il capo dell'esecutivo - almeno il 37% delle risorse disponibili riguarderà investimenti green, quindi transizione energetica in settori strategici come l'automotive, il potenziamento della rete idrica, il contrasto al dissesto idrogeologico, l'efficientamento energetico degli edifici pubblici".