Conte: "Su Recovery non possiamo fallire, in gioco credibilità"

Sull'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Recovery Fund, "si gioca la credibilità, non solo del governo, ma dell'intero sistema-Paese. Non possiamo fallire su questo progetto". Lo ha ribadito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo al Festival dell'Economia Civile in corso a Firenze.

