M5S, Di Maio: "Io sono ottimista, ce la faremo"

Foto Fotogramma

"Volevo solo dirvi che io sono ottimista. Che il MoVimento ce la farà, che con l'aiuto di tutti otterrà di nuovo grandi risultati". E' il messaggio postato su Facebook dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio: parole, quelle dell'ex capo politico M5S, che arrivano all'indomani del duro attacco sferrato da Alessandro Di Battista nei confronti dell'attuale linea politica del Movimento. "Negli ultimi otto anni - sottolinea Di Maio - abbiamo affrontato anche momenti difficili, ma siamo sempre riusciti a rialzarci. Volevo dirvi che ce la faremo, volevo dirvi di non scoraggiarvi, di guardare sempre avanti e mai indietro. E un abbraccio forte ai nostri candidati sindaco per la responsabilità che hanno deciso di prendersi e per il coraggio dimostrato in queste settimane di campagna elettorale. Avete dato il massimo. Voi avete combattuto e noi al vostro fianco". "Vi voglio bene, ci vediamo in piazza", conclude il titolare della Farnesina.