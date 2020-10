Covid, Conte: "Nessun miracolo Italia, solo sacrifici"

Giuseppe Conte (Fotogramma)

"Non vedo alcun miracolo, solo sacrifici". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte risponde a Le Monde, che gli chiede della situazione dell'epidemia migliore in Italia che in Francia, tanto che il giornale parla di 'miracolo italiano'.

"Oggi i nostri sforzi ci permettono di affrontare questa nuova fase con la massima attenzione. Non abbassiamo la guardia, perché siamo coscienti che una o due settimane di distrazione potrebbero portarci ad una nuova fiammata", afferma Conte, rivendicando come fin dall'inizio dell'epidemia il suo governo abbia scelto la "trasparenza". Per quanto riguarda le misure adottate, ha detto, "abbiamo cercato di assicurarci che fossero comprensibili negli obiettivi e mai sproporzionate".