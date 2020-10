La Russa: "Trump e il balcone? Citano Mussolini quando non hanno argomenti"

(Afp)

"Donald Trump dal balcone come Mussolini? "Stanno imparando dagli italiani... quando non hanno altri argomenti hanno bisogno di tornare indietro di 80 anni". Così il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa all'Adnkronos, commentando il tweet del Nobel per l'economia Paul Krugman.

"Più anni passano - aggiunge il senatore di Fratelli d'Italia - e più Mussolini viene citato, sia nel bene che nel male e soprattutto nell'era dei social. Questa cosa mi fa impressione, sia nell'uno che nell'altro senso", conclude.