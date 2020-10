Dambruoso assolto da tribunale: "Non aggredì deputati M5S"

Foto Fotogramma

Il giudice della VI Sezione penale del Tribunale di Roma ha assolto l'ex parlamentare del gruppo Misto Stefano Dambruoso, recependo in pieno la sentenza di primo grado per la presunta aggressione organizzata dal Movimento 5 Stelle, avvenuta nel dicembre del 2014 contro la presidente della Camera Laura Boldrini.

Dambruoso, riferisce un comunicato, all'epoca dei fatti questore anziano della Camera, non ha aggredito alcun deputato. È quanto emerge dal dispositivo della sentenza. "I deputati grillini - si legge in un comunicato - avevano organizzato l’aggressione ai banchi del governo per protestare contro l'applicazione della c.d. ghigliottina, nel corso della conversione in legge del decreto banche".

"Alcuni assistenti parlamentari rimasero feriti e dovettero far ricorso alle cure mediche. Dambruoso, nel tentativo di proteggere i banchi del governo, spinse gli aggressori per bloccarli. Il giudice penale di Roma ha sancito che non è reato", conclude il comunicato.