Covid, positivi i deputati Ermellino e Zoffili

(Afp)

Con due post su Facebook la deputata del gruppo Misto Alessandra Ermellino e l'onorevole della Lega Eugenio Zoffili annunciano la loro positività al Covid. "Con la Camera dei Deputati ridotta a un focolaio, sarebbe stata solo una questione di tempo prima che anche io risultassi positiva così come il tampone ha certificato" scrive la prima. "Da marzo chiediamo interventi per svolgere il nostro lavoro in sicurezza, e invece siamo qui a fare la conta dei superstiti. Prendiamola con filosofia.. per il momento".Tranquillizza tutti il deputato della Lega Zoffili. "Tampone positivo, cari amici. Non preoccupatevi per me, sintomi blandi, sto bene. Continuerò a lavorare anche da casa. Vi voglio bene".