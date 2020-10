Scontri Napoli, Briatore: "Minaccia chiusure genera rabbia"

(Fotogramma)

"La violenza non ha mai risolto nulla e va condannata sempre! Gli episodi di ieri sera a Napoli hanno un senso profondo e un messaggio concreto. Chi ci governa non può minacciare una chiusura senza prima farci sapere che misure ha adottato affinché́ non si perda il lavoro o possa essere garantito un sostentamento alle famiglie. Così facendo si genera solo paura e rabbia". Lo scrive su Instagram l'imprenditore Flavio Briatore commentando gli scontri che si sono verificati ieri a Napoli tra una parte dei manifestanti e le forze dell'ordine.

"Queste terribili immagini - aggiunge - spero possano essere un monito per chi in questi giorni dovrà comunicarci chiusure, ricordando loro di accompagnarle ad aiuti concreti e non a false promesse".