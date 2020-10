Covid, Mattarella: "Indispensabile ristabilire clima fiducia"

(Foto Quirinale)

"Questa Giornata si tiene durante una crisi profonda, che richiede misure urgenti per salvaguardare il presente e, soprattutto, il futuro della nostra società. Il risparmio, tradizionale patrimonio del nostro Paese - la cui tutela è sancita dalla Costituzione - può concorrere alla ripartenza". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio, ha inviato al Presidente dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A., Francesco Profumo. "È indispensabile creare le condizioni utili a ristabilire un clima di fiducia - sottolinea poi nel suo messaggio - La robusta risposta delle Autorità monetarie e fiscali, nazionali ed europee, va in questo senso: ha prevenuto i rischi di instabilità del sistema finanziario, limitato i danni economici e avviato innovativi strumenti comuni".

"La grave situazione economica e le preoccupazioni per la diffusione dei contagi", ha proseguito il capo dello Stato, "hanno indotto un sensibile aumento del tasso di risparmio di famiglie e imprese. Queste risorse, se adeguatamente utilizzate, potranno contribuire a sostenere una rapida ripresa di consumi e investimenti, una volta domata la pandemia e ridotta l'incertezza sulle prospettive future".

"La gestione dell'emergenza deve, sapientemente, saper aprire la strada a un progetto condiviso di crescita sostenibile e inclusiva, utilizzando le risorse rese disponibili anche in ambito europeo per gli indispensabili investimenti in infrastrutture, materiali e immateriali, riducendo i divari, per un Paese che torni a offrire opportunità, per un futuro dignitoso, specie alle giovani generazioni. A fronte di un inaccettabile aumento delle diseguaglianze, è ancora più apprezzabile l'impegno delle fondazioni, che si sono mobilitate con interventi aggiuntivi nell'interesse della collettività, dei soggetti più deboli e dei settori più colpiti. Con questo spirito rivolgo ai partecipanti un cordiale augurio di buon lavoro", ha concluso il presidente Mattarella.