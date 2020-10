Di Maio: "Troppe polemiche che fanno male, restiamo uniti"

"Come possiamo pensare di unire il Paese se la politica si dimostra spaccata? Sento troppe polemiche che fanno male". Lo scrive in un post su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, esortando a "restare uniti". "Parliamo con estrema chiarezza, facciamolo guardando i fatti. C’è una parte d’Italia che giustamente ha timore per la propria salute e chi deve fare i conti con la crisi economica - afferma - Tutte queste paure sono comprensibili".

"Ma bisogna lavorare sempre di più per fermare il virus, per aiutare chi soffre e dare sostegno a chi ha bisogno - esorta Di Maio - Bisogna rimboccarsi le maniche e intervenire concretamente con misure che salvano la vita delle persone e il lavoro dei nostri concittadini. Non possiamo pensare di fermarci adesso, serve una visione a lungo termine perché con questo virus dovremo conviverci ancora per mesi".

"La situazione in Italia è difficile, ma negli altri Stati lasciatemelo dire: è grave. Io le bare di Bergamo non le voglio più vedere - scandisce il ministro - Io, come molti di voi, sono stanco di vedere morire le persone, di vedere medici e infermieri che fanno turni massacranti di 24 ore e sono stanco di vedere l’intero arco parlamentare frammentato, diviso, in continua polemica. Dobbiamo sentire il peso della responsabilità sulle nostre coscienze. Rimaniamo uniti".