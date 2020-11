Ddl Zan contro omofobia approvato alla Camera

Foto Fotogramma

Primo via libera della Camera al ddl Zan per il contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

Il testo ha ottenuto 265 voti a favore, 193 contrari e un'astensione ed è stato votato a scrutinio segreto. Cinque deputati di Forza Italia (Bartolozzi, Polverini, Vito, Perego e Prestigiamocomo), si sono espressi a favore in dissenso dal gruppo. Il testo passa ora al Senato.

Prima del voto, proteste del centrodestra in aula alla Camera con fazzoletti a mo' di bavagli e grida "libertà, libertà". C'è stato anche un richiamo del presidente Roberto Fico.