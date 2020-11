Elezioni Usa, Meloni: "Sinistra cheerleader strepitante"

Fotogramma

"Leggo imbarazzanti dichiarazioni della sinistra e dei media mainstream sulle elezioni americane e sulla (possibile) vittoria dei democratici a termine di una competizione molto serrata con i repubblicani. Non penso che l’Italia faccia una bella figura con tutte queste cheerleader strepitanti. Fratelli d’Italia è il movimento dei Patrioti italiani. La nostra visione di politica estera si basa sull’interesse nazionale italiano e prescinde dalle tifoserie di parte. Vale per i rapporti con i partner europei, come per quelli con Cina e Russia e anche per quelli con gli Stati Uniti. Guardiamo sempre a quello che succede negli altri Stati con la lente del Tricolore italiano. Purtroppo è un concetto che la sinistra italiana, che confonde la sua pozzanghera ideologica con i confini dell’universo, non potrà mai capire". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, leader Fdi.