Abruzzo zona rossa, ecco l'ordinanza

(Fotogramma)

''Ho firmato l'ordinanza, da mercoledì l'Abruzzo avrà misure più restrittive da zona rossa". Lo ha detto all'Adnkronos il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

"Abbiamo registrato un peggioramento degli indicatori, i nostri ospedali vivono una grave difficoltà, come d'altronde penso in tutta Italia, e abbiamo deciso di giocare d'anticipo. Siamo certi che venerdì ci avrebbe pensato il ministro Speranza, aspettare avrebbe solo peggiorato la situazione, in ballo c'è la salute pubblica'', ha aggiunto.