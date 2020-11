Conte: "Impiegati pubblici più protetti"

"L'ho detto anche ai sindacati: dobbiamo essere consapevoli come governo che si stanno creando nuove diseguaglianze e che ci sono categorie che godono di una maggiore protezione, fasce sociali che riescono anche ad accumulare maggior risparmio rispetto al passato, pensiamo ai pubblici impiegati", che "non devono spostarsi per andare a lavoro" e grazie allo smart working "risparmiano soldi e tempo". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo all'assemblea Fipe Confcommercio 2020.

"Ci sono invece altre categorie, settori della popolazione - rimarca - che sono in forte emergenza e sofferenza perché l'impatto della pandemia interessa tutti coloro che non hanno un reddito fisso, come le partite Iva, i professionisti, i piccoli imprenditori che, oltre alla perdita di fatturato, devono sostenere costi fissi difficilmente comprimibili anche di questi tempi".