Calabria, commissario: partita ancora aperta

Fotogramma

E' ancora aperta la partita sul commissario alla sanità calabrese. Al Consiglio dei ministri in corso l'argomento non è stato ancora affrontato, ma il Cdm sarebbe slittato quasi di tre ore proprio per sbrogliare il nodo commissario dopo il valzer di nomi degli ultimi giorni. La corsa per ripianare i conti alla sanità calabrese, spiegano fonti di governo all'Adnkronos, in questo momento è a due: da un lato Narciso Mostarda, il medico che dirige la Asl Roma 6, dall'altro l'ex prefetto di Firenze Luigi Varratta. Si punta a chiudere nel Cdm di questa sera.

Soprattutto, in passato, Varratta è stato anche Prefetto a Reggio Calabria, una realtà dunque quella calabrese che non gli è affatto estranea. La nomina del commissario avrebbe comunque generato non poche divisioni nel governo. Non sfugge ai 5 Stelle, infatti, che Mostarda nel 2009 è stato assessore in quota Pd al Comune di Frosinone.