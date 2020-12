Sindaco Roma, Raggi: "Ho avuto coraggio di ricandidarmi"

(Fotogramma)

''Ci ho messo la faccia. Io ho avuto il coraggio di dire 'mi candido per un secondo mandato a Roma'''. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi ospite di Studio 24 su Rainew24. '' Ci vuole coraggio, perseveranza determinazione. Se mi fossi fermata alle critiche di quattro anni fa non saremo arrivati qui. Con fatica la macchina si è rimessa in moto, la città è piena di cantieri, si vedono opere che vengono portate avanti. La mia paura è che si torni al passato e all'immobilismo. Ci vuole tenacia e perseveranza perché andare avanti in un momento di difficolta economica, senza soldi, con norme che rallentano ancora di più non è facile. I sindaci sono in prima linea sul territorio. Dateci fiducia, anche per il Recovery. Io ho chiesto 25 miliardi al governo per far partire opere pubbliche, ho bisogno di soldi e poteri per metterli a terra subito''.

"Freddezza M5s su mia candidatura?". Secondo Raggi ''nel 2010 io ho contribuito alla nascita del M5s, a Roma ho aperto il gruppo del mio Municipio e non è un mistero che ho contribuito al successo nazionale. Del resto Roma è stata la prima grande vittoria a livello nazionale. Il M5s sta giocando una partita nazionale importante, a livello europeo anche su misure fondamentali per la ripartenza del paese. Io lo sto facendo a Roma, è una sinergia che va portata avanti. Ognuno di noi sta cercando di mettere il meglio, all'interno del proprio livello istituzionale, di quello di cui il paese ha bisogno''.

Quindi, rispondendo alla domanda se si sospenderà dal M5s in caso di condanna nel processo d'appello per falso (in primo grado è stata assolta) in merito alla nomina di Renato Marra a capo del dipartimento turismo, ha detto: ''Io vado avanti, in questo momento la città ha bisogno di una guida sicura. Io sono onesta, sto governando la mia città, sto portando avanti una serie di provvedimenti fondamentali''.