Nuovo Dpcm: Covid e sci, quando riaprono gli impianti

(Fotogramma)

Stop alle piste da sci per l'intera durata delle festività natalizie. Gli impianti riapriranno il 7 gennaio. E' quanto conferma il Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte. "Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici - si legge nel testo pubblicato sul sito di Palazzo Chigi - gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. A partire dal 7 gennaio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti".