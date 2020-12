Sondaggio politico: Lega al top davanti a Pd ma vincono indecisi

(Fotogramma)

Lega davanti a Pd. In testa, però, c'è il partito degli indecisi. E' il quadro delineato dal sondaggio realizzato dall'istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24 diffuso oggi dalla testata in occasione dell’evento Sky TG24 Live In Courmayeur.

Il ‘primo partito’ resta quello di indecisi e astenuti, con il 42,6%. Tra chi ha espresso una preferenza, la Lega è il primo partito in Italia, con il 23,4, il Pd il secondo con il 20,6%. Seguono Fratelli D’Italia al 16%, il M5S al 15,2%, Forza Italia al 7%. Poi Sinistra Italiana insieme ad Art.1 – MDP al 3,1%, Italia Viva con il 3%, Azione! – Calenda al 2,9%, +Europa al 1,8%l, I Verdi all’1,3%. Il 5,8% degli intervistati si orienterebbe invece verso altri partiti.