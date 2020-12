Covid, Bonaccini: "Terza ondata non ce la possiamo permettere"

Fotogramma

"Siamo tornati in zona gialla ma bisogna stare attenti perché ritornare in arancione è un attimo. Bisogna rispettare le regole, stare distanziati, indossare le mascherine e darci tutti una mano. Una terza ondata non ce la possiamo permettere". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini a Cartabianca su Raitre.

Tra le norme del dpcm emanate in vista delle festività natalizie, 'l'unica misura che andava corretta è quella per cui il 25, 26 e 1 gennaio sono gli unici giorni per cui non posso andare a trovare un parente perché il confine comunale lo impedisce. Poteva essere prevista una deroga rispetto al nucleo famigliare", ha aggiunto il governatore parlando delle misure del governo per Natale.