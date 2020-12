Salvini: "Accompagnare Paese al voto con governo serio? Noi ci siamo"

(Fotogramma)

"Dare una mano agli italiani sempre e comunque, accompagnare il Paese a nuove elezioni con un governo serio? Noi ci siamo". Matteo Salvini risponde così a chi gli chiede delle parole di Matteo Renzi che in un'intervista a 'El Pais' ha avvertito: "Ritireremo il sostegno al governo" se il premier non farà marcia indietro sul Recovery Fund.

Poi però Salvini sul leader di Italia Viva si affretta ad aggiungere: "Lui non lo commento più, ormai di lui si fidano in tre in Italia".

Parlando con i giornalisti nei pressi del Senato, Salvini dice che "Mattarella è il garante della coesione del Paese, Paese che rischia di spaccarsi", "conto che tutti facciano la loro parte". "Se c'è un governo in grado di governare che governi - sottolinea il leader della Lega - altrimenti diamo la parola agli italiani, non si può pensare di andare avanti due anni con i litigi tra Conte, Di Maio, Renzi e Zingaretti".

"I fondi europei? La Francia ha a disposizione centinaia di pagine di progetto, noi tre paginette. Ho scritto a Conte che sono pronto a confrontarmi, portando idee su scuola, famiglie, imprese, perché tutto il resto di Europa sta correndo, noi siamo fermi ai litigi tra Conte, Di Maio, Renzi e Zingaretti" afferma Salvini. "Conte - aggiunge - mi ha educatamente risposto".