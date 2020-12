Boldrini: "Italia Libera? Figure improbabili, sembra armata Brancaleone"

Fotogramma

"Italia Libera? Mi sembra l'armata Brancaleone, sono figure improbabili. E su, un po' di serietà". Laura Boldrini, ex presidente della Camera, commenta così all'Adnkronos la costituzione del nuovo 'movimento rivoluzionario' Italia Libera.

Ai vertici di quello che si propone come governo alternativo contro la dittatura sanitaria ci sono nomi come l'avvocato Carlo Taormina e i leader di Forza Nuova Roberto Fiore e Giuliano Castellino. "Che vadano a parlare coi familiari delle quasi 70mila vittime - aggiunge - E' cosa veramente offensiva, parlare di dittatura sanitaria vuol dire non rispettare la memoria dei morti. Mi sembrano persone sfaccendate che devono occupare il loro tempo, che vadano a fare volontariato".